Ингушского журналиста Магомеда Ториева* признали иноагентом

сегодня в 17:37

Министерство юстиции России включило в реестр иностранных агентов ингушского журналиста и правозащитника Магомеда Ториева*, сообщается на сайте ведомства.

Согласно данным Минюста, Ториев* распространял ложные сведения о решениях российских властей и их политике, а также критиковал начало СВО и формировал негативное мнение о Вооруженных РФ. В настоящее время проживает за пределами РФ.

Еще в список иноагентов попала физик и профессор Саратовского государственного университета (СГУ) Вера Афанасьева*.

Кроме того, в связи с ликвидацией организации из реестра иноагентов исключили Фонд охраны окружающей среды и защиты животных.

Ранее Минюст включил в реестр иностранных агентов литературоведа, писателя и телеведущего Александра Архангельского*.

*Физлица, выполняющие функции иноагентов