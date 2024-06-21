Индийские студенты научили новгородцев йоге

В Великом Новгороде студенты из Индии провели мастер-класс по йоге на фестивале

В Великом Новгороде студенты из Индии, обучающиеся в Институте медицинского образования НовГУ, провели мастер-класс по йоге. Оздоровительное мероприятие прошло в рамках фестиваля «День йоги», сообщает «Бриф24» .

В программу вошла базовая йога. Сперва горожане провели разминку, после чего выполнили ряд несложных поз — асан, таких как «лотос» и «бабочка».

«Йога имеет и физическую, и психологическую функцию, и порекомендовать ее можно практически всем. А в Индии День йоги отмечается как большой праздник», — рассказала ассистент кафедры внутренних болезней НовГУ Иршад Зинеби.

Кроме того, индийские студенты устроили мастер-класс по мехенди — традиционной росписи хной по телу. В ходе фестиваля также выступили и дети, которые подготовили гимнастическое представление.