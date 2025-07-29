Индия готовит прорыв в космосе: робот Виоммитра станет частью новой программы

Робот с женскими чертами по имени Виоммитра станет первопроходцем индийской космической программы «Гаганьян». Запуск запланирован на декабрь 2025 года — задолго до отправки людей в космос, сообщает «Царьград» .

Робот Виоммитра выполнит важнейшую задачу в космосе. Он проверит работу всех бортовых систем, особенно тех, что отвечают за поддержание жизни и управление космическим кораблем. Успех этой миссии может открыть Индии двери в элитный клуб стран, способных самостоятельно отправлять людей за пределы Земли. На данный момент Индия хочет стать важным игроком в космосе наравне с США, Китаем и Россией.

По мнению индийских ученых, испытания с Виоммитрой является необходимым шагом перед тем, как доверить корабль экипажу людей. Так «Гаганьян» постепенно приближается к своему историческому моменту, который может изменить будущее индийской космонавтики.

Индия готовится покорять космос шаг за шагом. Сначала она отправит робота за пределы Земли, а в 2026 году запустит еще два корабля без людей. Эти запуски нужны, чтобы проверить, что все системы работают безопасно.

Если с тестовыми полетами все будет хорошо, то уже в марте 2027 года индийские астронавты полетят в космос на корабле «Гаганьян». Таким образом, Индия станет всего лишь четвертой страной в мире, которая сама отправила человека в космос.