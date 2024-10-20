Индексация пенсий в январе на 7,3% может подстегнуть инфляцию — эксперт

Доцент кафедры логистики Финансового университета при правительстве РФ Александр Арский рассказал, что индексация пенсий с 1 января сразу на 7,3% может ускорить инфляцию, пишет агентство « Прайм ».

Изначально планировалась двойная индексация — с февраля и с апреля, но от этой идеи отказались.

С одной стороны, пенсионеры сразу получат повышенные выплаты. С другой — возможно повышение цен в ожидании повышенного спроса на товары и лекарственные препараты.

По его словам, при низкой социальной ответственности розничной торговли и сетей, обусловленной мораторием на проверки бизнеса, «заработать на моменте» постараются все».

С 1 января предлагается увеличить пенсии на 7,3%. В контексте трехлетнего бюджета на 2024–2026 годы был запланирован рост пенсий на 4,5% с 1 февраля и на 2,2% с 1 апреля. Для пенсионеров это положительное изменение, ведь выплаты вырастут заметнее и раньше.