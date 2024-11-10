Индейский портал в мир мертвых обнаружили археологи в Мексике

Исследователи из Национального института антропологии (НИА) обнаружили в Мексике индейский портал в мир мертвых и приблизились к разгадке одной из тайн цивилизаций Мезоамерики — майя и ацтеков, сообщает РИА Новости .

При исследовании почвы под католической церковью Сан-Пабло-Апостол в городе Древняя Митла на юге Мексики ученые обнаружили загадочные пустоты, которые тянутся далеко за пределы периметра здания. При этом некоторые из них достигают глубины 30 метров.

На месте необычной находки жили индейцы-сапотеки, известные своими человеческими жертвоприношениями. Здесь же были обнаружены останки детей.

Жители древнего мексиканского города почитали Солнце и Луну. Их покровителями были Коки Безелао и Ксонакси Кекуя — властители подземных чертогов. Название города можно перевести как «место мертвых». Митла была своеобразными вратами в потусторонний мир.

Ранее археологи нашли в Помпеях древний дом с уцелевшими 2000-летними фресками с изображениями сцен из греческого мифа о Федре и Ипполите. Также ученые нашли лампу с остатками сажи и финик.