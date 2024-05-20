«Иначе жить было бы невозможно»: диктор Судец раскрыла размер своей пенсии

Заслуженная артистка РФ и советский диктор Татьяна Судец рассказала, что ее пенсия составляет более 50 тыс. рублей. По словам экс-ведущей «Спокойной ночи, малыши!», она благодарна за доплату к пенсии для артистов, сообщает aif.ru .

Без добавок к пенсионным выплатам «жить было бы невозможно», утверждает Судец. Как призналась 76-летняя диктор, без доплаты ее пенсия составляла бы примерно 20 тыс. рублей. Артистка полагает, что на такие деньги в Москве было бы сложно жить.

«Платить за квартиру, платить за дачу, платить за свет, за все. Плюс я вожу, а значит, надо платить за все стоянки, так как платных стоянок очень много, а инвалидных — мало», — рассказала Татьяна Судец.

По словам ведущей, ей также приходится оплачивать много штрафов, что она объяснила частым посещением центра Москвы.

Татьяна Судец пришла на советское телевидение в 1972 году. Особую известность артистка получила в амплуа тети Тани — ведущей передачи «Спокойной ночи, малыши!», где она снималась почти 25 лет.