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Имущество Моргенштерна* арестовали по делу о нарушении закона об иноагентах

Суд наложил арест на имущество иноагента Алишера Моргенштерна*, ему запрещено совершать какие-либо юридические действия с недвижимостью и землей, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Речь идет о земельным участке и жилом доме в городском округе Истра Подмосковья, а также о нежилом здании и трех нежилых помещениях.

Уголовное дело на Моргенштерна* по части 2 статьи 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иноагентах) возбуждено по материалам проверки московской прокуратуры.

Ранее СК предъявил обвинение Моргенштерну* в нарушении закона об иноагентах. Адвокат рэпера Сергей Жорин подтвердил обвинения и подчеркнул, что исполнитель не признает вину.

*включен Минюстом РФ в реестр иноагентов.