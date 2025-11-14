Имущество челябинской ОПГ «Махонинские»* конфисковали

Советский районный суд Челябинска обратил в доход государства имущество ОПГ «Махонинские»*. После заседания глава группировки Александр Махонин был задержан, сообщает URA.RU .

Соответствующий иск подавала Генпрокуратура. В итоге суд удовлетворил его. В пользу государства было изъято имущество на сумму около 2,5 млрд рублей.

По окончании заседания организатора группировки задержали прямо на крыльца суда. Задержание проводили сотрудники ФСБ и полиции.

На Махонина и других членов ОПГ возбуждено дело по ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества). Приставы уже начали арестовывать имущество фигурантов дела. Всего ответчиками выступают 23 человека.

По данным следствия, ОПГ была создана в 1990-х годах. Ее основатели — братья Александр и Андрей Махонины. Банда преступным путем создала бизнес. Как утверждает следствие, главы группировки придерживались экстремистской идеологии.

Генпрокуратура указала на то, что своей бизнес ОПГ развивала при содействии экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича, а также вице-спикера областного парламента Константина Струкова. Их обоих ранее обвинили в нарушении антикоррупционного законодательства.

Основанные Юревичем и Струковым холдинги «Макфа» и «Южуралзолото» уже перешли в собственность государства.

*Объединение признано экстремистским, деятельность на территории РФ запрещена.

