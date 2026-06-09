Императрица идет на самолет: в Пулкове продают корону за 500 тыс рублей

Жительница Петербурга Елена поделилась в блоге фото сувенирной императорской короны, которую она обнаружила в одном из магазинов в аэропорту Пулково.

Она разместила снимки «большой императорской короны», на которых виден ценник — 569 тыс. рублей.

«Пытаюсь представить ситуацию. Иду с чемоданом после прохождения досмотра в Пулково и тут вижу ее! <…> Оплачиваю, надеваю и иду такая императрица на посадку в самолет», — отметила Елена.

Подписчики тоже посмеялись и поддержали девушку в том, что они не видят, в какой ситуации им могла бы понадобиться такая корона в самолете. Впрочем, многим сувенирная вещь понравилась.

«В принципе, не так уж и дорого стать императрицей», — прокомментировала одна из подписчиц.

Также люди обратили внимание, что ценник на короне подсохший и выцветший, видимо, никто долго не покупал товар.

Еще были и те, кто возмутился стоимостью и сказал, что истинная корона императрицы «не может так дешево стоить».

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