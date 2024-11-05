Именные стипендии вручили одаренным и талантливым детям Лотошина

Во вторник на рабочем совещании с руководителями отделов состоялось вручение именных стипендий одаренным и талантливым детям и подросткам городского округа Лотошино. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Денежные сертификаты на именные стипендии для детей и подростков, проявивших выдающиеся способности в области образования, культуры искусства и спорта получили ученики образовательных учреждений городского округа Лотошино: Илья Лукошенко, Вероника Соколова, Алена Лесовицкая, Александр Киселев, Кира Кузькинова, Арина Катаева и Богдан Грибовский.

«Уважаемые стипендиаты и родители, от всей души поздравляю вас с выдающимися достижениями — это значительные успехи для каждой семьи и каждой школы. Это источник гордости для учителей и родителей. Мы рады, что с каждым годом растет число талантливых и успешных жителей нашего округа. Благодаря вам мы спокойны за наше будущее», — отметил Александр Шагиев.

Кроме того на совещании прошла торжественная церемония вручения паспорта РФ юному жителю округа. Замглавы поздравил молодого человека со знаковым событием и пожелал с честью нести звание гражданина РФ.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что работа с одаренными детьми является особой и очень ответственной миссией.