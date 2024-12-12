Именные стипендии вручили одаренным и талантливым детям Каширы

В Кашире состоялось вручение именной стипендии главы городского округа Кашира обучающимся, проявившим особые успехи в учении, искусстве и спорте в 2024 году. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Глава городского округа Кашира, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Михаил Шувалов наградил именной стипендией особо отличившихся юных каширян. В торжественной церемонии также принял участие председатель окружного совета депутатов Сергей Буров.



Михаил Шувалов поздравил ребят, их родителей, преподавателей и тренеров с достигнутыми успехами.

«Каждый ребенок обладает своего рода талантом, ценным качеством. Кто-то хорошо учится, кто-то увлечен музыкой, кто-то спортом, кто-то любит заниматься творчеством, кто-то готов помогать другим. Но есть те, кто проявляет особые успехи в любимом деле. Те, кто уже в юном возрасте показали свои мастерство, талант, знания, умение ставить цели и добиваться высоких результатов. Рад за каждого из вас, ведь вы — гордость каширской земли!» — сказал руководитель муниципалитета.

В этом году из 115 претендентов были отобраны 53 лучших учащихся каширских учреждений образования, культуры и спорта. Еще 15 ребят были награждены за особые успехи в области дополнительного образования.

Именная стипендия главы городского округа Кашира была учреждена в 2013 году для обучающихся, которые проявили особые успехи в учении, искусстве и спорте. За это время ее обладателями стали порядка 500 одаренных юношей и девушек.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что работа с одаренными детьми является особой и очень ответственной миссией.