Илон Маск сделал заявление на фоне ареста Дурова во Франции

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Маск заявил об ограничении поездок в зарубежные страны после ареста Дурова

Американский предприниматель, владелец социальной сети Х Илон Маск сделал заявление после ареста основателя Telegram Павла Дурова. Он задумался о приостановке поездок за рубеж, сообщает РИА Новости .

Один из пользователей соцсети Х написал пост, в котором призвал Маска задуматься о предстоящих поездках за границу после недавних событий во Франции, Бразилии и Великобритании. Американский бизнесмен согласился с этим утверждением.

«Возможно, мне стоит ограничить поездки в страны, где свобода „защищена конституцией“» — написал Маск.

В Бразилии приостановили работу соцсети Х. Тем временем во Франции арестовали Дурова, что вызвало большой резонанс и широкую критику общественности.

28 августа российского предпринимателя отпустили под залог в 5 млн евро, но ему запретили покидать страну и обязали два раза в неделю появляться в полиции.