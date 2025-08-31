Илон Маск предрек Европе «вымирание» из-за демографического кризиса

Свою позицию он выразил в социальной сети X, комментируя пост американского сенатора Майка Ли о демографической ситуации в Шотландии. Согласно приведенным данным, в 2025 году в регионе зафиксировано 26,3 тыс. рождений против 35,2 тыс. смертей — разрыв достиг 34%.

Маск подчеркнул, что если уровень рождаемости не вернется к показателям воспроизводства населения, Европу ожидает вымирание. Это уже не первое его предупреждение о глобальном демографическом кризисе: ранее он называл низкую рождаемость «одной из величайших угроз цивилизации».

«Если уровень рождаемости хотя бы не вернется к уровню воспроизводства населения, Европа вымрет», — написал он.

Эксперты отмечают, что тенденция характерна не только для Шотландии — аналогичные процессы наблюдаются в Германии, Италии и других странах ЕС, где старение населения и сокращение численности трудоспособных граждан создают нагрузку на экономику и социальные системы.