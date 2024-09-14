Илон Маск потратил миллионы на свою охрану

Американский миллиардер и основатель компании SpaceX Илон Маск ежегодно платит на обеспечение безопасности миллионы долларов, пишут « Известия » со ссылкой на газету New York Times (NYT).

Компания Tesla заплатила 2,4 млн долларов за защиту Маска в прошлом году. Предпринимателя сопровождали 20 специалистов по безопасности. Телохранители Маска находятся рядом даже тогда, когда он идет в туалет в собственной компании.

Как пишет издание, Маск заявил, что угрозы в его адрес становятся все более безумными.

Ранее владелец компании SpaceX Илон Маск отметил, что на данный момент экипаж находится дальше от Земли, чем любой человек за последние полвека. Ранее бизнесмен заявил, что через 2 года планируются первые беспилотные полеты Starship на Марс.