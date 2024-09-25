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Илон Маск опроверг сообщения о романе с премьер-министром Италии

Американский предприниматель Илон Маск опроверг слухи о его романе с премьер-министром Италии, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на Politico.

В интернете были опубликованы фото с бизнесменом и Джорджией Мелони на гала-ужине в рамках недели высокого уровня Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. На снимке они улыбаются друг другу.

Основатель SpaceX заявил, что был там со своей мамой.

«У меня нет никаких романтических отношений с премьер-министром Мелони», — заявил Маск.

Ранее акции производителя электромобилей Tesla, который принадлежит американскому предпринимателю Илону Маску, подорожали на 5%. Это связано с оптимистичным прогнозом по поставкам электромобилей в III квартале текущего года.