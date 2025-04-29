Июль в апреле: какие регионы РФ пережили аномальную жару в этом месяце?

Московский регион и ряд областей России в апреле столкнулись с необычно теплой погодой, сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд во время пресс-конференции.

«Впервые в апреле москвичи оказались в июльской погоде, да и не только москвичи. На юге Западной Сибири было до плюс 31 градуса, в Свердловской области — до плюс 25 градусов. В Челябинской и Курганской областях была аналогичная ситуация», — заявил синоптик.

Ранее Вильфанд рассказал, какая погода ждет Москву и Подмосковье на майские праздники. По его словам, в столичном регионе погода с 3 мая потеплеет.

Вторая половина праздничного периода в столице и области будет лучше, но тоже нежарко.