ИИ выявил более 1,7 тыс нарушений в школьном питании Подмосковья с начала 2026 г

Искусственный интеллект в 1490 школах Подмосковья с начала 2026 года обнаружил свыше 1,7 тысячи нарушений качества питания, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

С сентября 2023 года в школах Подмосковья действует система контроля питания с использованием искусственного интеллекта. В 2026 году технология проверила более 66 тысяч фотографий школьных завтраков, обедов и полдников, что позволило выявить свыше 1,7 тысячи нарушений.

Каждый день сотрудники школ фотографируют подносы с едой и загружают снимки в приложение «Проверки Подмосковья». Искусственный интеллект распознает 75 видов блюд и сопоставляет их с утвержденным меню. При обнаружении несоответствий система уведомляет специалистов.

С момента запуска проекта искусственный интеллект помог устранить почти 3 тысячи нарушений и снизил количество жалоб на школьное питание на 25%. Ознакомиться с практиками внедрения искусственного интеллекта и подать заявку на их пилотирование можно на портале «Цифровой регион».

Внедрение подобных технологий соответствует целям национального проекта «Экономика данных».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что перед властями региона стоит задача внедрить технологии искусственного интеллекта максимально во все сферы.

«Дело в том, что Московская область огромна. Как ты можешь управлять большими системами, не имея показатель, не применяя современный менеджмент? И искусственный интеллект — это лишь следующая история про технологии. Сначала мы все оцифровали — сколько работает МРТ, как учится ребенок, как записаться к врачу. Эта оцифровка дала нам большие данные. И эти большие данные человек не в состоянии обрабатывать», — сказал Воробьев.