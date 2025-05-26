ИИ в маркетинге: смогут ли нейросети лишить работы специалистов?

Лектор общества «Знание», эксперт «Яндекс Рекламы» Евгений Чуранов рассказал, когда нейросети могут помочь в маркетинге, а когда — навредить, сообщает «ФедералПресс» .

«Полностью отказаться от участия человека в маркетинге пока невозможно, несмотря на стремительное развитие технологий», — заявил эксперт.

Как отметил Чуранов, нейросети могут за секунды создавать тексты, адаптировать уникальные торговые предложения, подбирать изображения и даже генерировать готовые баннеры. Более того, такие инструменты позволяют значительно сократить бюджеты, однако при отсутствии контроля человека-маркетолога весь сгенерированный контент теряет индивидуальность и превращается в шаблонный.

По мнению специалиста, ИИ не может понять рыночную специфику, не разбирается в мотивации потребителей и не может самостоятельно анализировать нюансы аудитории, а без этих данных результат кампаний будет неэффективен. При этом нейросеть может значительно усилить работу сотрудника, если он четко понимает задачу от клиента. Например, широко используется ИИ в генерации изображений.

Чуранов предупредил, что ИИ составляет опасность только для начинающих специалистов-маркетологов, которых может заменить алгоритм. Опытные специалисты, обладающие системным подходом и практическими навыками, только выиграют от применения технологий.