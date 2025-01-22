Игрушка-защитник: как помочь ребенку справиться со страхом

Страхи — это нормальная часть детского развития, и каждый ребенок сталкивается с ними по-своему. Однако когда эти страхи становятся слишком навязчивыми и мешают повседневной жизни, важно понять их природу. психолог и консультант по сну Татьяна Чхиквишвили предложила несколько подходов для поддержки детей в такие моменты, сообщает RuNews24.ru .

Прежде всего следует обратить внимание на сигналы, которые дает ребенок, чтобы понять, в каких ситуациях возникают страхи. Наблюдение за его реакциями поможет выявить источники тревожности. Важно не просто обозначить страхи, но и помочь ребенку успокоиться, отметила психолог. Часто родители могут не осознавать, что простое «успокойся» может показаться обесценивающим.

Для начала важно установить эмоциональный контакт. Опуститесь на уровень глаз ребенка, зовите его по имени и ждите, когда он сможет обратить на вас внимание. Тактильный контакт, такой как объятия или просто прикосновения, может очень помочь, но если ребенок не готов к этому, стоит проявить терпение и просто быть рядом.

Также, по мнению Чхиквишвили, создание предсказуемого и стабильного окружения значительно снижает тревогу. Регулярный распорядок дня, включая режим сна и питания, способствует тому, чтобы ребенок чувствовал себя защищенным. Проблемы со сном, такие как трудности засыпания или ночные кошмары, требуют особого внимания — в таком случае консультация с профессионалом может оказаться полезной.

Поддержка родителей также играет важную роль в преодолении страхов. Можно провести с ребенком «инспекцию» его комнаты перед сном, используя специальные предметы.

«Используйте „волшебный спрей“ от монстров, „ловца снов“ или игрушку-защитника, которая будет спать с ним», — добавила эксперт.

Главное — убедить его в том, что его страхи важны и что родительская поддержка всегда рядом. С пониманием и любовью ребенок сможет справиться с несовершенствами и вновь открыть для себя мир.