Играть в «магазин» и давать задачи: как научить ребенка обращаться с деньгами

Финансовая грамотность формируется в игре: дошкольникам полезно играть в «магазин», копить на игрушку и узнавать, что деньги зарабатываются трудом, рассказала РИАМО педагог-психолог городского психолого-педагогического центра департамента образования и науки Москвы Юлия Еремина.

«Финансовая грамотность — это навык, а не врожденный талант, поэтому начинать можно уже с 4–5 лет, используя игровые методы. Объясните основы: что игрушки покупаются за деньги, а деньги зарабатываются трудом. Расскажите о своей профессии и о том, что вы делаете в течение месяца чтобы получить зарплату», — посоветовала Еремина.

Она порекомендовала также завести копилку и показать, как можно откладывать деньги на желаемую игрушку.

«Важно, чтобы обучение не превращалось в скучную лекцию. Если оно становится игрой — ребенок усваивает знания естественно и с интересом. В младшем школьном возрасте можно выдавать небольшие суммы на карманные расходы. Главное — научить распределять их правильно», — отметила психолог.

Еремина пояснила, что означает «правильно распределять деньги»: тратить — на маленькие желания; копить — на более крупные цели; делиться — покупать подарки близким или помогать нуждающимся.

«Обсуждайте семейный бюджет. Простыми словами объясните: „На еду и жилье уходит столько-то, на транспорт — столько-то“. Это помогает ребенку увидеть, что деньги — это ресурс, которым важно управлять. С 9-10 лет можно попробовать такой прием: родители выдают школьнику определенную сумму денег (например, 500 рублей) и список продуктов. Задача — купить все и уложиться в сумму. Так ребенок научится сравнивать цены, считать сдачу, соотносить качество и стоимость товаров», — посоветовала специалист.