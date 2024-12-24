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Игорь Стрелков попросил суд выпустить его из колонии на принудительные работы

Экс-министр обороны Донецкой Народной Республики Игорь Стрелков попросил суд заменить ему наказание с заключения в колонии на принудительные работы, сообщает Mash .

Он подал прошение через своего адвоката. По словам Стрелкова, он научился профессиям швейника и электрика, а потому готов работать в обществе.

Адвокат экс-министра обороны ДНР Александр Молохов направил ходатайство в Кирово-Чепецкий суд. В документе он просит изменить его клиенту наказание на более мягкое — принудительные работы.

Отмечается, что Стрелков уже провел половину своего срока, включая срок в СИЗО, в колонии в Кирово-Чепецке Кировской области.

Стрелкова приговорили к 4 годам колонии общего режима по делу о публичных призывах к экстремистской деятельности. Он публиковал экстремистские посты в Telegram.

Ранее Стрелкову стало плохо в колонии. Он пожаловался на боли в сердце.