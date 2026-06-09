Игорь Брынцалов: народная программа реализована в Подмосковье почти на 100%
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Народная программа партии «Единая Россия» реализована в Подмосковье почти на 100%, сообщил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.
Во вторник в Москве проходит итоговый отчетно-программный форум «Единой России». В рамках мероприятия подведут итоги прошедших форумов и обсудят тему «Государство для человека».
«На сегодняшний день мы подошли к цифре 100%. Она к этому приближается», — ответил парламентарий на вопрос журналистов, какой процент реализации народной программы в Подмосковье.
По его словам, все ключевые позиции, которые были обещаны жителям Подмосковья в 2021 году, были реализованы. Это стало возможным благодаря федеральной поддержке, команде губернатора Московской области Андрей Воробьева, партии «Единая Россия» и главам муниципалитетов.
Глава Мособлдумы добавил, что в предварительном голосовании приняли участие свыше 635 тыс. избирателей Московской области, что стало одним из самых высоких показателей в России.
31 мая «Единая Россия» завершила предварительное голосование перед выборами в Госдуму и Мособлдуму. Губернатор Московской области Андрей Воробьев возглавит список партийной команды «Единой России».
В сентябре в Подмосковье пройдут две крупные избирательные кампании — в Госдуму и Мособлдуму, а также в ряд муниципальных советов.
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