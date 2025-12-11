Игорь Бабакин из Егорьевска занял второе место на конкурсе соцработников Подмосковья

Глава Егорьевска Дмитрий Викулов поздравил Игоря Бабакина с призовым местом в номинации «Лучший специалист учреждения социального обслуживания». По словам главы, эта победа подтверждает высокий профессионализм Бабакина и эффективность методов, которые применяют сотрудники центра.

Игорь Бабакин работает в социальной сфере 20 лет. Он сам передвигается на коляске и хорошо знаком с вопросами реабилитации. На основе личного опыта он разработал специальный комплекс физических упражнений для людей с ограниченными возможностями.

В комплекс входят упражнения для укрепления мышц, улучшения координации и повышения подвижности. Перед началом занятий специалисты проводят диагностику, чтобы определить реабилитационный потенциал каждого участника и составить индивидуальную программу. Благодаря этой системе уже два десятка человек улучшили свое состояние, а некоторые полностью отказались от коляски.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев высказал слова благодарности руководителям медицинских учреждений, помогающих детям, и командам педиатров.

«Нисо Джумаевна (Одинаева — директор, председатель ученого совета НИКИ детства, главный педиатр Минздрава Московской области — ред.), хочу вам и вашей команде сказать слова благодарности, вы постоянно стараетесь внедрять новое, это новое мы видим, как отражается на здоровье детей. <…> Я хочу поблагодарить вас, Лео Антонович (Бокерия — президент НМИЦ ССХ им. А.Н. Бакулева, академик РАН, главный внештатный специалист — сердечно-сосудистый хирург Минздрава России — ред.). Впервые я был у вас в центре Бакулева и видел в кувезах (детей — ред.), которых оперируют и спасают им жизни», — сказал Андрей Воробьев.