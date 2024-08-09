«Идут ли обстрелы? Ну как вы сами думаете?»: Мэр Суджи о ситуации в городе

Мэр города Суджа Курской области Виталий Слащев рассказал про обстановку в городу, который обстреливают украинские войска. По словам градоначальника, в нем идет эвакуация, сообщает RT .

Слащев добавил, что сейчас в Суджи мобильная связь работает неустойчиво. По его словам, у властей много работы — с ними связываются местные жители, которым требуется помощь и поддержка.

«Все нормально, эвакуация ведется, потихоньку ведется. Идут ли обстрелы? Ну как вы сами думаете?» — сказал мэр Слащев.

Накануне под Суджей бойцы ЧВК «Вагнер» и батальоны добровольческого корпуса Минобороны РФ вступили в первые бои с ВСУ.