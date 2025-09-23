сегодня в 21:06

Идет прием заявок на участие в программе льготного лизинга нового оборудования для МСП

АО «МСП Лизинг», 100% дочернее общество АО «Корпорация „МСП“, реализует программу льготного лизинга нового оборудования для субъектов малого предпринимательства. Об этом сообщает пресс-служба Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства „МСП“.

Льготная программа лизинга оборудования открывает доступ микро- и малому бизнесу к модернизации и увеличению производственных мощностей за счет приобретения нового современного оборудования по ставкам 6% для российского оборудования и 8% — для иностранного.

Прием заявок осуществляется в режиме онлайн на Цифровой платформе МСП.РФ по ссылке: https://мсп.рф/services/leasing/promo/.

В настоящее время для подачи заявок доступны основные продукты: