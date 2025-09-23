Идет прием заявок на участие в программе льготного лизинга нового оборудования для МСП
АО «МСП Лизинг», 100% дочернее общество АО «Корпорация „МСП“, реализует программу льготного лизинга нового оборудования для субъектов малого предпринимательства. Об этом сообщает пресс-служба Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства „МСП“.
Льготная программа лизинга оборудования открывает доступ микро- и малому бизнесу к модернизации и увеличению производственных мощностей за счет приобретения нового современного оборудования по ставкам 6% для российского оборудования и 8% — для иностранного.
Прием заявок осуществляется в режиме онлайн на Цифровой платформе МСП.РФ по ссылке: https://мсп.рф/services/leasing/promo/.
В настоящее время для подачи заявок доступны основные продукты:
- «Льготный лизинг оборудования для приоритетных отраслей»: сумма — от 3 до 100 млн рублей, срок лизинга — от 13 до 60 месяцев, авансовый платеж — от 10% стоимости предмета лизинга, минимальная стоимость предмета лизинга — от 3 млн рублей.
- «Льготный лизинг оборудования для малых производств»: сумма — от 5 до 50 млн рублей, срок лизинга — от 13 до 36 месяцев, авансовый платеж — от 20% стоимости предмета лизинга, минимальная стоимость предмета лизинга — от 3 млн рублей.
- «Льготный лизинг оборудования для легкой промышленности»: сумма — от 3 до 50 млн рублей, срок лизинга — от 13 до 36 месяцев, авансовый поатеж — от 20% стоимости предмета лизинга — от 500 тыс. рублей.