Идентифицировано 7 жертв из 24 погибших в Херсонской области

В опубликованный список вошли семь человек: Адмисаев М. (1977 г. р.), Пищик Л. (1959 г. р.), Темежникова О. (1995 г. р.), Островская А. (1999 г. р.), Боган С. (1970 г. р.), Волошко М. (1983 г. р.) и самый юный из опознанных — Клим Д. (2008 г. р.).

Установить личности всех погибших при атаке ВСУ в Хорлах станет возможным только после проведения генетической экспертизы.

Удар был нанесен по кафе и гостинице в населенном пункте Хорлы. В результате этой атаки, которую местные власти квалифицируют как теракт, предварительно погибли 24 человека, более 50 получили ранения. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.