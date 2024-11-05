Идея SHAMAN зарегистрировать бренд «Я русский» возмутила костромского депутата

Депутат Костромской областной думы Владимир Михайлов выразил возмущение по поводу решения исполнителя SHAMAN (он же Ярослав Дронов) зарегистрировать бренд «Я русский». В связи с этим он объявил о том, что также подал заявку в Роспатент для регистрации аналогичного товарного знака, чтобы сделать его доступным для широкой общественности, сообщает 360.ru .

Михайлов отметил, что бренд «Я русский» не должен быть собственностью кого-либо, тем более никто не должен на этом зарабатывать. Политик рассказал, что еще в 2019 году написал стихотворение с тем же названием, однако ему даже не пришло в голову его зарегистрировать.

«Как это можно патентовать вообще? Это наше, общее. А тут находится один хитрец и говорит, что это я самый-самый русский и вы все мне будете платить. Пускай зарегистрирует то, что не связано с русскими», — добавил депутат.

SHAMAN подал заявку в Роспатент на регистрацию бренда «Я русский» в середине октября. Артист определил 45 категорий товаров, которые планирует производить под своей маркой. В числе предполагаемой продукции были алкогольные напитки и косметические изделия.