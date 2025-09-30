«Идея неоднозначная»: в СПЦ оценили идею ЛДПР спецтюрем для террористов

Член Совета по правам человека при президенте РФ Ева Меркачева заявила, что идея ЛДПР создавать в России специальные тюрьмы для террористов не совсем однозначна и требует обсуждения, сообщает Газета.ru .

«Если мы говорим про минусы, то, если собрать всех в одном месте, они могут затеять что-то совсем недоброе. С другой стороны, если там будет особая охрана, особые условия, и каждый будет под особым надзором, такие случаи удастся предотвратить. Но, наверное, один из самых больших вопросов — это соседство террористов и экстремистов. У нас есть разные террористы», — объяснила спикер.

По ее словам, далеко не все россияне, признанные экстремистами по политическим статьям, представляют реальную угрозу безопасности государства, помещение их в подобную колонию — это «совершенно бесчеловечная история».

Ранее депутат ЛДПР предложили заместителю председателя Совета безопасности РФ Дмитрию Медведеву рассмотреть возможность организации в стране особых пенитенциарных учреждений за Северным полярным кругом, предназначенных исключительно для лиц, осужденных за терроризм и экстремизм. Законодатели считают, что сосредоточение этих преступников в специализированных изоляторах позволит предотвратить радикализацию других заключенных и укрепить национальную безопасность государства.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.