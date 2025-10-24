Идеально сохранившееся яйцо динозавра найдено в Аргентине

Ученые обнаружили в аргентинской Патагонии яйцо динозавра возрастом около 70 млн лет. Его идеальная сохранность впечатлила исследователей, сообщает Science.mail.ru .

Внешне яйцо похоже на страусиное. По словам экспертов, оно принадлежало представителю рода Bonapartenykus. Эти небольшие плотоядные динозавры обитали в данной местности в позднем меловом периоде.

Находка примечательная своей идеальной сохранностью. Хотя ученые и раньше натыкались на окаменелые яйца динозавров, настолько хороший экземпляр они еще не встречали. Кроме того, яйца плотоядных динозавров найти крайне сложно, так как они наиболее хрупкие.

Теперь ученые исследуют яйцо, чтобы определить, есть ли внутри эмбриональный материал. Если следы динозавра будут обнаружены, то это станет палеонтологическим прорывом.

Ранее ученые пришли к выводу, что динозавры не были на грани вымирания до удара астероида. Они могли бы процветать и дальше, если бы не падение небесного тела, которое закончилось для существ катастрофически.

