Хуснуллин назвал условие, при котором ипотека получит господдержку

Хуснуллин: развития ипотеки за счет господдержки не будет при высокой инфляции

Вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что ипотека не будет получать государственной поддержки до тех пор, пока «не охладится» инфляция. Об этом сообщает РИА Новости .

В августе Хуснуллин называл ситуацию с ценами на жилье в России труднопрогнозируемой. Он отмечал давление на стоимость жилья из-за высокой инфляции, выливающейся в подорожание строительных материалов и банковских услуг.

«Минимум половина затрат при строительстве уходит на материалы», — говорил Хуснуллин.

Ранее «Дом.РФ» сообщал, что в России четвертый месяц подряд нарастает отрицательная динамика выдачи ипотеки. Темпы выдачи кредитов на жилье пошли на спад в июле 2024 года, когда завершилась программа льготного ипотечного кредитования под 8% годовых.