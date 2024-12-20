Худрук филиала Вербилковского Дома культуры стала обладателем стипендии

Алена Шибаланская, художественный руководитель Новоникольского филиала Вербилковского Дома культуры Талдомского городского округа стала обладателем стипендии губернатора Московской области выдающимся деятелям культуры и искусства и молодым талантливым авторам Московской области в 2025 году. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

На право получения стипендий губернатора проходит конкурсный отбор. Их присуждают один раз в год за новые произведения литературы, кино, музыкального, театрального, изобразительного, исполнительского, декоративно-прикладного и других видов искусства.

В соответствии с постановлением губернатора Московской области от 18.04.2019 № 169-ПГ Алене Владиславовне присуждена в 2025 году стипендия в номинации «Молодой талантливый автор Московской области» на создание кукольного спектакля «‎В гостях у сказки».‎

‎Поздравляем Алену Шибиланскую с победой в конкурсе. Желаем не останавливаться на достигнутом результате, всегда быть на высоте своих возможностей, своих талантов, своего мастерства.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.