Художница Ирина Щурихина провела мастер-класс в Можайской воспитательной колонии

сегодня в 16:23

В Можайской воспитательной колонии состоялся мастер-класс по созданию тряпичных кукол, который провела известная художница, член союза художников России, член Международной федерации художников, автор серии русских народных кукол Ирина Щурихина, сообщила пресс-служба ГУФСИН России по Московской области.

В ходе занятия художница научила девушек как легко и быстро создать из подручных материалов мягкую игрушку — снеговика. Вместе с Ириной Щурихиной воспитанницы смогли погрузиться в атмосферу творчества и создать уникальные новогодние поделки своими руками.

Стоит отметить, что это не первый мастер-класс, проведенный художницей в стенах Можайской ВК.

Мероприятие прошло в рамках благотворительного проекта «Рождественский подарок» при содействии председателя Общественного совета при ГУФСИН Сергея Леонова и членов ОНК Подмосковья. Волонтеры благотворительного проекта передадут мягкие игрушки семьям воспитанниц учреждения.