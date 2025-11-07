Художника-акциониста Павла Крисевича* добавили в реестр иноагентов Минюста РФ

Художника-акциониста Павла Крисевича* признали иностранным агентом. Также реестр пополнили другие деятели и организации, сообщается на сайте Минюста РФ .

Крисевич* распространял публикации иноагентов. Также он выкладывал недостоверную информацию о принимаемых органами российской власти решениях и проводимой политике. Помимо этого, он организовывал публичные политические акции, привлекался за них к административной и уголовной ответственности.

Еще иностранными агентами признали форум свободной культуры «СловоНово»*, проект «Черта»*, политолога Георгия Чижова*, историка Алексея Уварова*, автора канала «Сорокин хвост» Александра Пичугина*, автора проекта «Челябинск будущего»* Бориса Золотаревского*, исследовательницу Маргариту Завадскую*.

Ранее певицу Монеточку* (Елизавету Гырдымову*) заочно заключили под стражу. Ей заочно предъявили обвинение по части 2 статьи 330.1 УК РФ («Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах»).

*Физлицо/организация признано/признана Минюстом России иностранным агентом.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.