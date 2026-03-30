Художник и «муж на час»: члены кровавой банды сатанистов* вышли на свободу

Члены одной из самых кровавых банд сатанистов* вышли на свободу и нашли работу. Маньяк-химик Михаил Заика, отрезавший лоскуты кожи у жертв и прятавший их в духи, стал востребованным художником в Санкт-Петербурге, а его подельник Евгений Кондрашов — «мужем на час» в Москве, сообщает SHOT .

Сатанисты* держали в страхе Петербург в 1990-х. Они использовали парализующий препарат, чтобы обездвижить своих жертв, а затем проводили над ними обряды с кинжалами. Следствию удалось доказать причастность банды к четырем убийствам. В 2000 году Заику признали невменяемым и отправили на принудительное лечение в психиатрическую больницу тюремного типа с диагнозом параноидальная шизофрения. Кондрашов был приговорен к 24 годам лишения свободы.

В 2020 году Михаила Заику выпустили из психбольницы в связи со стабилизацией состояния. На тот момент у него был целый ряд сопутствующих заболеваний: астма, диабет, гепатит С и проблемы с печенью. После освобождения химик-сатанист* вернулся в родной Петербург, где начал заниматься живописью и продавать свои работы. Его картины пользуются популярностью и экспонируются в галереях. История художника-маньяка тщательно скрывается. Сам Заика утверждает, что в заключении принял христианство, однако его картины остаются отражением темного прошлого.

Сатанист* Евгений Кондрашов отсидел свой срок и вышел на свободу в 2023 году. Сначала он уехал в Мурманск, а позднее перебрался в столицу. В настоящее время Кондрашов подрабатывает разнорабочим и «мужем на час», занимаясь ремонтом розеток и проводки в качестве электрика. Он также стал верующим, подписался на православные паблики и постит в соцсетях фото на фоне храмов.

* Международное движение сатанистов признано в РФ экстремистским и запрещено

