Хроническая усталость и раздражительность: как вовремя распознать выгорание?

Синдром профессионального выгорания стал настоящей эпидемией современности. По данным исследования НАФИ, почти половина работающих россиян — около 13 млн человек — знакомы с этим состоянием не понаслышке, пишет «ФедералПресс» .

Главная опасность выгорания — его коварное развитие. Сначала появляется хроническая усталость, которая не проходит даже после выходных. Затем присоединяется раздражительность — любая мелочь вызывает бурю эмоций. Постепенно наступает полное безразличие к работе и собственным результатам. Физические симптомы — нарушения сна, головные боли, проблемы с пищеварением — становятся постоянными спутниками.

Как отмечает тренер Игорь Кукуев, особенно уязвимы мужчины в возрасте 35-44 лет, проработавшие на одном месте более 8 лет. Эксперт подчеркивает: критически важно вовремя распознать эти сигналы. Первый шаг к выздоровлению — честно признать проблему. Многие годами делают вид, что все в порядке, пока организм не начинает «бастовать» всерьез. Эксперт рекомендует не ограничиваться парой выходных, а взять полноценный отпуск. В некоторых странах для профилактики выгорания практикуют саббатикал — продолжительный отдых до полугода.

Не менее важно научиться расставлять приоритеты. «Специалисты по всему», берущие на себя слишком много обязанностей, сгорают быстрее других. Ключевые навыки самозащиты — умение делегировать задачи, говорить «нет» и четко разделять работу и личную жизнь.

«Выгорание — не слабость, а сигнал, что пора пересмотреть свой образ жизни. Начните с малого: регулярные прогулки, здоровое питание, полноценный сон. Ваше здоровье важнее любых дедлайнов», — заключает Кукуев.