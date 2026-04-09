HR рассказала, к чему приведет работа ИИ в системе отбора кандидатов

Грамотно составленное резюме по-прежнему остается главным пропуском на собеседование. Сфера найма лишь проходит временную стадию притирки между автоматической проверкой и человеческим фактором. Об этом РИАМО сообщила HR-эксперт Арина Злобина.

По словам эксперта, внедрение умных программ в отбор кандидатов серьезно изменило подход к составлению резюме. Когда сортировку откликов делает искусственный интеллект, неизбежно появляются попытки обмануть систему. Возникает ощущение, что профессиональная анкета полностью обесценилась, превратившись из честного описания опыта в простой набор нужных фраз для машины, но это не так.

«Списывать привычный формат оценки преждевременно. Программа может пропустить искусственно раздутый файл дальше, но затем документ открывает живой человек. Любая попытка перехитрить алгоритм сразу вскрывается при чтении. Кандидат получает закономерный отказ, так как начинать рабочие отношения с хитрости никто не хочет», — отметила Злобина.

По ее словам, индустрия найма уже адаптируется: новые алгоритмы учатся анализировать.

