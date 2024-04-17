HR-эксперт объяснила, почему невыгодно брать отпуск в мае

Независимый HR-специалист Зулия Лоикова заявила, что май — не лучший месяц, когда российским работникам следует брать отпуск. По ее словам, стоит помнить, что чем меньше праздничных дней в месяце, тем больше сотруднику выплатят отпускных денег, сообщает «Вечерняя Москва».

Лоикова обратила внимание, что в 2024 году невыгодно уходить в отпуск на майские праздники. По ее словам, все дело в переносе выходных, поскольку расчет обычно производится по формуле отпускных, которые сотрудник получает за праздники.

«Если человек работает пятидневную рабочую неделю, то в отпуск лучше идти в июле, августе или октябре», — посоветовала HR-специалист.

По словам эксперта, если сотрудник все же решил взять майский отпуск, то ему следует выбирать конкретные даты в зависимости от запланированных целей — сохранить больше отпускных дней для будущего отдыха или получить более крупную выплату от работодателя.