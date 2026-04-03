HR-эксперт Лоикова объяснила, почему предпенсионеров реже нанимают на работу

Россияне старше 55 лет стали чаще искать работу или подработку. По словам независимого HR-эксперта, председателя комитета по развитию женского предпринимательства МГО «Опора России» Зулии Лоиковой, это связано не только с финансовыми причинами, но и с ростом экономической активности зрелых граждан.

«Мы видим, в том числе, и закрытие части кадрового дефицита более зрелыми, опытными и ответственными сотрудниками, если сравнивать с более молодым поколением зумеров, которые могут попросту не выйти на работу. И опять же, есть еще такой тренд, ярко устоявшийся на нашем рынке, к сожалению, это — расширение зарплатного неравенства между молодыми и более зрелыми, предпенсионного возраста сотрудниками. Молодежи платят больше, потому что есть такой стереотип, что возрастные сотрудники, возможно, не всегда могут хорошо работать с техникой, с какими-то нововведениями. Хотя иногда, я бы так сказала, что зрелые сотрудники научат молодых даже эффективнее работать с программным обеспечением», — сказала Зулия Лоикова в эфире радио Sputnik.

Эксперт добавила, что работодателей настораживает состояние здоровья возрастных соискателей, в том числе психологическое. Опасения связаны с возможными больничными и снижением продуктивности, особенно на тяжелых производствах.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.