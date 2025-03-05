Хозяевам земель напомнили о соблюдении противопожарной безопасности на с/х землях

Весной и летом учащаются случаи возгораний из-за выжигания сухой травы. В Подмосковье ежегодно фиксируется более 4 тыс. таких случаев, что угрожает жизни, здоровью и имуществу населения. МЧС Московской области проводит подготовку к пожароопасному сезону, включая защиту населения и территорий от природных пожаров, сообщает пресс-служба регионального Минсельхозпрода.

Владельцы земель сельхозназначения обязаны своевременно убирать сухую траву. Участки, прилегающие к лесу, должны быть очищены собственником на полосе шириной не менее 10 метров, либо отделены от лесополосы противопожарной минерализованной полосой шириной 1,4 метра или иным барьером.

Кодексом РФ об административных правонарушениях, предусмотрены штрафы за невыполнение требований. Нарушение влечет за собой предупреждение или наложение административного штрафа: на физических лиц — от 5000 до 15 000 рублей, на должностных лиц — от 20 000 до 30 000 рублей, на ИП — от 40 000 до 60 000 рублей, на юридических лиц — от 300 000 до 400 000 рублей. Если оно совершено в условиях особого противопожарного режима, штрафы составят: на физлиц — от 10 000 до 20 000 рублей; на должностных лиц — от 30 000 до 60 000 рублей; на ИП — от 60 000 до 80 000 рублей; на юрлиц — от 400 000 до 800 000 рублей.

Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности причинение разной степени вреда здоровью человека влечет за собой в соответствии со статьей 219 УК РФ штрафные санкции в размере до 80 тыс. рублей или лишение свободы на срок до 7 лет.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что костры и травяные палы представляют угрозу и требуют технологического подхода, своевременной подготовки к пожароопасному периоду.

«Мы обратили внимание на то, что в ряде муниципалитетов часто люди сигнализируют нам о возгораниях, которые связаны с человеческим фактором — пал травы или шашлыки. У нас 95% пожаров случается по вине человека. Больше всего в Балашихе, Орехово-Зуеве, Воскресенске», — сказал Воробьев.