Хозяевам участков в Подмосковье рассказали, что делать с геодезическими сетями

Пункты государственной геодезической сети (ГГС) служат фундаментом для создания и распространения унифицированной системы координат и высот на территории РФ, а также обеспечивают основу для единого государственного реестра недвижимости. Если правообладатели обнаружат повреждение или уничтожение пункта, они должны сообщить об этом в ППК «Роскадастр» в течение 15 календарных дней с момента обнаружения. Об этом сообщает пресс-служба Мособлимущества.

Информацию можно предоставить следующими способами:

в виде бумажного документа лично или по почте;

в виде электронного документа, подписанного УКЭП, отправленного на электронную почту ППК «Роскадастр»;

заполнив специальный раздел на официальном сайте ППК «Роскадастр».

Любое уничтожение, повреждение или снос пунктов государственных геодезических сетей влечет наложение административного штрафа. Для граждан штраф составит от 5 до 10 тыс. рублей, для должностных лиц — от 10 до 50 тыс. рублей, для юридических лиц — от 50 до 200 тыс. рублей.

Кроме того, виновное лицо должно возместить ущерб собственности РФ — восстановить геодезический пункт.

Пункты государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети, государственной гравиметрической сети и иных сетей, предназначенных для обеспечения выполнения геодезических и картографических работ, созданные за счет средств федерального бюджета, а также находящиеся на территории РФ и ранее созданные за счет средств республиканского бюджета РСФСР и составлявшей союзный бюджет части государственного бюджета СССР, относятся к федеральной собственности. Призываем всех неравнодушных граждан присоединиться к движению «Сохраним геодезические пункты вместе!» — отметил заместитель начальника отдела геодезии и картографии Евгений Кирюхин.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.