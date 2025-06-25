Хотят внимания: названы причины популярности тренда о прижигании аэрозолем

Подростки, прижигающие свою кожу аэрозолем, гонятся за внимаем и восторгом сверстников, при этом не понимая, какой вред они себе наносят. Об этом сообщила РИАМО психолог Эльвира Жданова.

Среди подростков начал набирать популярность тренд с нанесением себе на руки ожогов аэрозольными дезодорантами. Кадрами последствий молодежь делится в социальных сетях. Врачи отмечают, что это довольно опасное действие, которое может привести к ожогам второй степени.

«В первую очередь подростки не видят опасности, у них отсутствует критическое мышление, то есть они не могут оценить всех последствий. Во-вторых, это базовая потребность в привлечении внимания. И третье — это быть популярным, причем всеми, любыми способами, даже не самыми рациональными. Они не видят пока никакого другого выхода, допустим, как взрослый человек может себя зарекомендовать как специалист», — сказала Жданова.

Она добавила, что подростки, поддаваясь опасному тренду, выбирают самый простой путь заявить о себе и стать популярными, не осознавая рисков, связанных с этим.

Ранее врач-дерматолог Ирина Скорогудаева в комментарии для РИАМО объяснила, что такое повреждение кожи может привести к заражению инфекциями на месте ожога. На месте крупного ожога образуется волдырь, под ним находится открытая поврежденная поверхность кожи с жидкостью. Именно она является излюбленной питательной средой для бактерий.