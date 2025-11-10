Хотят «ровную улыбку»: пользователи Сети подпиливают себе зубы кусачками

сегодня в 16:15

В Сети появилось видео, как парень подпиливает себе зубы кусачками

В Сети завирусился безумный и опасный тренд — пользователи подпиливают себе зубы кусачками, чтобы добиться «идеальной улыбки». Весь процесс они записывают на видео, сообщает Telegram-канал «Плохие новости» .

В одном из таких роликов молодой человек ловко орудует маникюрными кусачками. Он старательно подравнивает ими зубы, отделяя кусок за куском.

По словам пользователей, этот способ помогает получить «ровные» и «эстетичные» зубы.

Ранее жительница Подмосковья попала в реанимацию после удаления зуба мудрости. У нее было серьезное воспаление — флегмона нескольких зон в челюстно-лицевой области и в глубоких отделах шеи.

