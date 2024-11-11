«Хотела забить его»: Агата Муцениеце призналась в страшных желаниях из-за мужчины

Отношения экс-возлюбленных нельзя назвать простыми. Пара развелась в 2020 году, однако судебные разбирательства за опеку над сыном продолжаются до сих пор.

Муцениеце рассказала, что готова была обратиться к черной магии в особенно тяжелые периоды жизни. При этом актриса лишь намекнула, что объектом ее мыслей был Прилучный.

«У меня были иногда желания навести порчу, чтобы сдох человек. Вот так! Имя не скажу. Но я думаю, вы все догадались. Это был мужчина. Но это были только мысли, я ничего не делала. Хотела забить его в моменте, но все нормально», — заявила Муцениеце.

Артистка обращалась к магам лишь для «чистки от сглаза» и от проклятий со стороны недоброжелателей. Услугу ей оказала звезда телешоу «Битва экстрасенсов» Виктория Райдос.

Ранее стало известно, что Актер Павел Прилучный нашел способ добиться уменьшения алиментов, которые требует его бывшая супруга Агата Муцениеце.