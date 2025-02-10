Хореографический коллектив Подмосковья стал победителем Всероссийского конкурса

Артисты из Химок покорили жюри и зрителей своим эффектным и харизматичным номером «В ресторане». Их выступление не осталось незамеченным: профессиональное жюри в составе Екатерины Мельниковой, Артема Ахутина и Алексея Харитонова высоко оценило мастерство, артистизм и слаженность коллектива.

Зрители поддерживали коллектив с первых минут выступления, а финал номера сопровождался громкими и искренними аплодисментами. Энергия и эмоции, которые ребята вложили в танец, не оставили равнодушным никого в зале.

В Доме культуры «Брехово» как дети, так и взрослые обучаются театральному и изобразительному искусству, занимаются вокалом и хореографией, изучают фольклор, прикладное творчество и многое другое. Посещая ежедневные занятия, артисты совершенствуют таланты и дополняют свои достижения все новыми победами.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.