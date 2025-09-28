Холодно и дождливо будет в Московском регионе 28 сентября

До 10 градусов тепла и дождь будут в Московском регионе 28 сентября

Днем 28 сентября в Москве и области ожидается от 8 до 10 градусов тепла. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России .

В воскресенье днем в Московском регионе ожидается облачная с прояснениями погода. Местами возможен небольшой дождь. Ветер будет дуть северо-восточный, от 6 до 11 метров в секунду.

Ночью в Москве и области ожидается от одного до трех градусов тепла. Будет переменная облачность. Ветер — северо-восточный, от 5 до 10 метров в секунду.

Ранее «оранжевый» уровень опасности погоды объявили в Московской области. Он действует до 15:00 30 сентября из-за маловодья на реке Оке в Серпухове.

