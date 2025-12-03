Холмогоров объяснил, почему нельзя совершать намаз в общественном месте

В настоящее время совершение намаза на проезжей части, игровых зонах для детей или в других общественных местах является противозаконным в России. Публицист Егор Холмогоров объяснил, почему это запрещено в общественном месте.

Холмогоров подчеркнул, что когда, например, водитель прерывает движение и начинает демонстративно молиться, то это делается не по религиозной необходимости, а с целью показать окружающим, что здесь установлены «свои правила».

С юридической точки зрения, намаз представляет собой религиозное служение. Сотрудник правоохранительных органов имеет полное право поинтересоваться наличием разрешения на проведение публичного богослужения. В случае отсутствия такового, он вправе принять соответствующие меры.

«Одно дело, если я пройду мимо храма и перекрещусь. Совершенно другое дело, если я встану посреди улицы и начну, например, читать акафист. Вы знаете, у русского православного человека время от времени возникает потребность прочесть акафист вслух. Но тем не менее представитель полиции будет абсолютно прав, если подойдет и спросит, а у вас есть разрешение на совершение публичного богослужения. Если разрешения нет, то он может принять меры», — сказал Холмогоров в разговоре со Sputnik.

Ранее москвичи стали свидетелями группового намаза в парке «Зарядье». На фотографиях с места событий видно, как 10 мусульман молятся прямо на улице, сидя посреди дороги.

