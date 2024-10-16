Холдинг Т1 и ДОМ.РФ заключили соглашение о технологическом сотрудничестве

На ежегодном форуме инновационных финансовых технологий FINOPOLIS 2024 один из лидеров ИТ-рынка России Холдинг Т1 и финансовый институт развития ДОМ.РФ заключили соглашение о сотрудничестве. Теперь проекты будут развивать новейшие технологии и заниматься реализацией пилотных проектов в области импортозамещения при участии вендора НОТА и Т1 Облако.

Стороны будут развивать технологическое партнёрство в части импортозамещения ПО, пилотирование финтех-продуктов на базе Технологической песочницы Ассоциации ФинТех (АФТ). В рамках сотрудничества планируется реализовать ряд пилотных проектов, связанных с цифровизацией ключевых бизнес-процессов группы компаний. В частности, разработать методологию для автоматизации управления обезличенными данными. Важным направлением станет пилотирование единого конвейера ИТ-разработки на базе Платформы Сфера (Холдинг Т1), а также апробация модульной CRM-платформы НОТА МОДУС для работы с информацией о клиентах.

Еще один вектор взаимодействия — тестирование интеграции отечественных систем управления мастер-данными (MDM) для выполнения задач иерархического представления и контроля доступа к ресурсам, а также возможность внедрения инструментов виртуализации на базе решений Т1 Облако.

«Партнерство с ДОМ.РФ — это новая возможность для Холдинга Т1 внести свой вклад в цифровизацию и импортозамещение финансового рынка России. У нас уже есть успешный опыт реализации совместных проектов. Ранее Холдинг Т1 в режиме пилотного проекта принимал участие в выстраивании процесса обезличивания данных для тестирования на базе нашего собственного решения — платформы „Сфера“, — подчеркнул заместитель генерального директора Холдинга Т1 по продуктам и сервисам, управляющий директор вендора НОТА Кирилл Булгаков.

Он отметил, что холдинг планирует продолжать развивать функциональность инструментов мониторинга, аудита и журналирования, а также адаптировать их под нужды финансовой отрасли.

«Развертывание облачной платформы в контуре клиента обеспечивает не только гибкость, масштабируемость, но и высокий уровень защиты информации, что особенно важно для финансовых организаций, которым необходимо безопасно размещать и обрабатывать персональные и финансовые данные», — отметил директор по развитию бизнеса Т1 Облако Георгий Джабиев.

По его словам, Т1 Облако предоставляет комплексные решения, которые основаны на корпоративной платформе виртуализации для построения ИТ-инфраструктуры, в которой соблюдаются все требования безопасности, актуальные для отечественного финансового сектора.

Как отметил управляющий директор ДОМ.РФ, зампредседателя правления Банка ДОМ.РФ Николай Козак, сотрудничество с Холдингом Т1, как и совместное участие Банка ДОМ.РФ в Ассоциации ФинТех, которая была создана с поддержкой Банка России, является важным шагом к совершенствованию ИТ-инфраструктуры современных финансовых организаций.

«Перед банковской отраслью в нашей стране сегодня стоит много сложных и интересных задач в части импортозамещения. Уверены, что опыт и экспертиза участников позволят нам повысить эффективность существующих бизнес-процессов и ускорят вывод на рынок новых продуктов и сервисов, которые будут востребованы и адаптированы под конкретные запросы отрасли», — заключил Козак.