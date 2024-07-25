«Хочу молодую»: в Казани 21-летний сын женился на приемной матери и изменил ей

В Казани 54-летняя приемная мать 9 месяцев назад вышла замуж за собственного 22-летнего приемного сына, однако узнала, что он изменяет ей с молодой девушкой, сообщает MK.ru .

Айсылу Чижевская-Мингалим до 18 лет воспитывала Даниила в своей семье в роли опекуна, а затем отпустила молодого парня в «свободное плавание». Однако спустя 2 года Даниил вернулся домой с большими проблемами, не справившись с самостоятельной жизнью.

Айсылу в очередной раз приняла решение приютить Даниила, но оставить его уже в роли мужа. Женщина обучала парня вокальному искусству и следила, чтобы он снова не попал в плохую компанию.

Спустя 9 месяцев брака Айсылу призналась, что Даниил ей изменяет с молодой девушкой. Об этом он ей заявил во время одной из ссор, которых в семье в последнее время было очень много.

«А ты как думала, я нормальный мужик, хочу молодого тела и чтобы меня слушали, а не мамку с указкой», — заявил Даниил и ушел из дома.

Айсылу добавила, что финансы кончатся и Даниил снова вернется домой, так как она его кормит, одевает и «деньги на обед в кармашек сует». При этом женщина встретилась с мужчиной своего возраста, с которым она пока скрывает отношения из-за его известности и статуса в республике.