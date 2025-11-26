Хочет наследника: 80-летний британский аристократ ищет жену для передачи титула

Британский аристократ и миллиардер Бенджамин Слэйд, которому скоро исполнится 80 лет, объявил международный конкурс на поиск жены с целью рождения наследника мужского пола, сообщает kp.ru .

Бенджамин Слэйд, британский баронет и владелец поместья XIII века в Сомерсете, начал поиск супруги через международный конкурс. Основное требование к будущей жене — рождение сына, чтобы титул и имущество остались в семье и не облагались высоким налогом на наследство.

Слэйд предъявил строгие условия к кандидаткам: они должны уметь обращаться с ружьем, любить бальные танцы, бридж и нарды, а также обладать организаторскими способностями для управления поместьем. Преимущество получат женщины с юридическим образованием, бухгалтерскими навыками и лицензией пилота вертолета. В «черный список» попали наркоманки, алкоголички, женщины ниже 167 см, уроженки ряда стран и читательницы газеты Guardian. Россиянки не попали в число исключенных по географическому признаку.

Сам Слэйд связан с королевской семьей через дальних предков и владеет историческим особняком с 13 спальнями и землями в 800 га. В личной жизни аристократу не везло: его браки и романы часто заканчивались скандалами и судебными разбирательствами, в том числе из-за домашних животных.

Сейчас Слэйд надеется найти спутницу жизни, которая поможет сохранить фамильный титул и имущество для будущих поколений.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.