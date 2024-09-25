Хлеб и яйца: какие продукты можно замораживать почти без потери вкуса

Общественная Служба Новостей собрала советы по правильной заморозке различных пищевых продуктов. Лучше всего это делать в специальных контейнерах, можно также использовать пищевую пленку или фольгу.

Есть продукты, которые полностью потеряют вкус после заморозки, среди них — кабачки, баклажаны, помидоры, арбуз и свежая зелень. Также при очень низких температурах не стоит хранить отварной рис или макароны, молоко или некоторые виды сыров. Авокадо также может стать вредным после заморозки: в его косточке содержатся токсины, которые проникают в мякоть.

Вместе с тем ряд продуктов хорошо сохраняется при заморозке: хлеб, тесто, булочки и домашние блин, вафли, тосты и пироги, а также свежие куриные яйца. Последние стоит предварительно подготовить к холоду: отделить желтки от белков и взбить.

Также хорошо поддаются заморозке свежие початки кукурузы, однако в таком случае их не следует очищать от листьев.

Однако не следует забывать, что готовые замороженные продукты можно купить в супермаркете — мясо, котлеты, пельмени и прочее, отмечается в статье.